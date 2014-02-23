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Dünya
Deutsche Welle

Venezüella ayakta

Venezüella'nın başkenti Karakas'ta yaklaşık iki hafta önce başlayan yönetim karşıtı gösteriler sürerken, Devlet Başkanı Maduro ve hükümetini destekleyenler de sokaklara döküldü.

23 Şubat 2014 17:51


Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 10 aylık yönetimini protesto eden on binlerce kişi başkentte gösteri düzenledi. Göstericiler, Maduro'ya görevi bırakması çağrısında bulundu.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Maduro yandaşları da kentin bir başka bölgesinde üzerlerinde kırmızı tişörtler ve beyzbol şapkalarıyla eylem yaptı. Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in resimlerini taşıyan göstericiler, sloganlar ve müzik eşliğinde devlet başkanlığı sarayının bulunduğu bölgeye yürüdü.

Venezüella'da geçen günlerde zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerin diğer kentlere de sıçramasının ardından, dün düzenlenen toplantı ve yürüyüşlerin nispeten sakin geçtiği ifade edildi.

Venezüella'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013'te yapılan seçimde iktidara gelen Nicolas Maduro, uyguladığı politikalar, yüksek enflasyon ve artan şiddet olayları nedeniyle eleştiriliyor.

CNN muhabirlerine yasak

Öte yandan Venezüella hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkedeki yönetim karşıtı gösterilerle ilgili yayınlarını sert bir dille eleştirmesinin ardından CNN televizyonu için çalışan muhabirlerin basın kartlarını iptal etti. CNN'den yapılan açıklamada, Venezüella Enformasyon Bakanlığı'nın, 4 muhabirine bundan sonra ülkede haber yapmalarına izin verilmeyeceği bilgisini ilettiği bildirildi. Kolombiya haber kanalı NTN24 de geçen hafta Venezüella kablolu televizyon yayın paketlerinden çıkarılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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