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Dünya

Venezuela'nın yarısı karanlığa gömüldü

Başkent Caracas'ın bazı kesimleri de dahil olmak üzere Venezuela'nın yarısı elektrik kesintisi sonucu karanlığa gömüldü.

04 Eylül 2013 11:08

Elektrik kesintisinden trafik ışıklarının da etkilendiği şehirde trafik kilitlendi. Şehrin metro sistemi de kısmi olarak elektrik kesintisinden etkilendi.

Binlerce çalışan işlerinden eve gönderildi.

Venezuela'da elektrik kesintileri sıklıkla yaşansa da bunlar nadiren başkent Caracas'ı etkiliyor.

Enerji bakanı yardımcısı Franco Silva elektrik kesintilerine neden olarak iletim hatlarındaki sorunları gösterdi.

Enerji bakanı Jesse Chacon ise Venezuelalılardan özür diledi ve sakin olmalarını istedi.

Elektrik iletiminin normale döndürülmesi için çalıştıklarını söyleyen yetkililer, Caracas'ın ulaşım sistemine öncelik vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise elektrik kesintisinden muhalefeti sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı, Twitter üzerinden "Her şey, aşırı sağcıların ülkemizin elektriğine darbe vurma planlarına devam ettiğine işaret ediyor." dedi.

Ama kimi kesimler elektrik kesintisinin kötü idareden ve altyapıya yatırım yapılmamasından kaynaklandığını söylüyor.

Petrol rafinerileri elektrik şebekesinden ayrı jeneratörlerle çalıştığından petrol sektörü kesintiden etkilenmedi.

Eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez hükümetinin elektrik kıtlığıyla başa çıkabilmesi için 2010 yılında "elektrik krizi" kararnamesi imzalamıştı.

Her ne kadar Venezuela'nın büyük petrol yatakları bulunsa da elektriğinin %70'i hidroelektrik santrallerince üretiliyor.

BBC Türkçe

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