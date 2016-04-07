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Dünya

Venezuelalılar haftada 3 gün tatil yapacak

Ülke yönetimi bu şekilde elektrik tüketiminde iki ay boyunca yüzde 20 tasarruf etmeyi planlıyor

07 Nisan 2016 17:47

Venezuela elektrikten tasarruf etmek için iki ay boyunca cuma günleri iş yerlerinin açık kalmasını yasakladı. Ülkede hafta sonu tatili iki ay için üç güne çıktı. Uygulama 6 Haziran'da sona erecek.

Ülke ekonomisi düşen petrol fiyatlarından dolayı zor günler geçirirken hükümet de yeni bir takım tasarruf önlemleri almaya başladı.

Buna göre Venezuela’da cuma günleri bütün iş yerleri 6 Haziran’a kadar kapalı kalacak, hafta sonu tatili üç güne çıkacak. Bunun sebebi ise ülke barajlarındaki su seviyesinin azalması. Venezuela hükümeti elektrikten tasarruf etmek için bütün iş yerlerinin iki ay boyunca cuma günleri açık kalmasını yasakladı.

Hükümetin yeni çalışma günleri kararını Devlet Başkanı Nicolas Maduro duyurdu.

Maduro ülke çapındaki 18 barajdaki su seviyesinin alarm vermeye başladığını belirtti.

Maduro yönetimi bu şekilde elektrik tüketiminde iki ay boyunca yüzde 20 tasarruf etmeyi planlıyor. 

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