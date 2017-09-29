Venezuelalı kadın kurye, 78 kokain kapsülünü yutmuş

ANTALYA, (DHA) - İSVİÇRE\'nin Zürih kentinden uçakla Antalya\'ya gelen Venezuela uyruklu 29 yaşındaki M.S.R. adlı kadının midesinde, her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kokain kapsülü tespit edildi.

27 Eylül günü Zürih- Antalya seferini yapan uçakla kente gelen Venezuela uyruklu M.S.R. adlı kadının uyuşturucu madde kuryesi olabileceği istihbaratı üzerine polis harekete geçti. M.S.R., uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Yapılan iç muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu görülen M.S.R., hastanede gözetim altına alındı. Kadının midesinde, her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kokain kapsülü tespit edildi. Şu ana kadar 71 kapsülün doğal yollarla çıkartıldığı kaydedildi.

M.S.R., ifadesinin ardından \'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecek.



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