Venezuela'dan Rusya'ya destek

ABD gemilerinin Boğazlar'dan geçişi Rusya ile ABD adasında büyük gerginlik yaratırken, Venezuela lideri Chavez de Rus gemi ve uçaklarına ülkesini açma sinyalleri verdi. Koyu bir Bush karşıtı olan Chavez, Rusya'nın, ülkesinin stratejik müttefiki olduğunu hatırlatarak, Rus gemi ve uçaklarının ülkesinden transit geçmesine yeşil ışık yaktı.



Televizyondaki "Alo Presidente" programında, bütün dünyanın Rusya'nın Venezuela'nın stratejik müttefiki olduğunu bilmesini isteyen Chavez, "(Rusya Başbakanı Vladimir) Putin ve (Devlet Başkanı Dimitri) Medvedev'e Rus gemi ve uçaklarının Venezuela'da memnuniyetle karşılanacağını söyledim" dedi.



Chavez, Rus uçaklarının Venezuela'da istedikleri piste inebileceklerini de belirtti. Venezuela Devlet Başkanı'nın bu açıklamaları, Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz nedeniyle Rusya'nın Batılı ülkelerle diplomatik ilişkilerinde sıkıntılı bir dönem geçirirken yapıldı.