-VENEZUELA'DAN PETROL GELECEK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Venezuela'nın ''petrol karşılığı konut'' teklifini görüşmek üzere kendi başkanlığında teknik heyetin Şubat ayının ikinci haftasında Venezuela'ya gideceğini bildirdi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Venezuela'nın petrol karşılığı konut teklifini görüşmek üzere biraraya geldi. Görüşmeye Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş da katıldı. Görüşmenin ardından her iki Bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bakanı Çağlayan bir soru üzerine, Venezuela'ya Şubat ayının ikinci haftası teknik bir heyet şeklinde anlaşmanın alt yapısını oluşturacak bir ziyaretleri olacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise bir soru üzerine, Venezuela ile rakamlarda mutabık kalınırsa 1 veya 1,5 yıl içinde petrol çıkarıp, getirme imkanı olabileceğini bildirdi. Bu arada Bakan Yıldız, Galatasaray taraftarlığına ilişkin bir soru üzerine daha önceki açıklamasını o günkü üzüntüsünden dolayı yaptığını belirterek, ''Galatasaray maçlarını fırsat bulduğum kadarıyla izlerim'' yanıtını verdi.