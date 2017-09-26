Venezuela'dan ABD'ye "terör" suçlaması

Venezuela, vatandaşları için ülkeye giriş kısıtlaması getiren ABD'yi ‘psikolojik terör' uygulamakla suçladı. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD yönetiminin Venezuela'yı seyahat kısıtlamasından etkilenen ülkeler listesine dahil etmesinin devletler hukuku ile bağdaşmadığı ve bir çeşit "siyasi ve psikolojik terör" anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada "ABD yönetiminin terör ile mücadele bahanesini öne sürerek Venezuela'yı damgalamaya çalıştığı" görüşüne yer verildi.

Trump yönetiminin kısıtlama kararı bazı hükümet üyeleri ile üst düzey devlet görevlileri ve ailelerini kapsıyor. Listesinde yer alan sekiz ülkenin çoğunluğu için genel giriş yasağı uygulanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "söz konusu ülkelerde güvenliğin yeterli olmadığı ve bu ülkelerin ABD ile işbirliği yapmadıkları" belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya askeri müdahalenin ihtimal dâhilinde olduğunu söylemişti. Temmuz ayı sonundaki kurucu meclis seçimlerinin ardından Washington Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yaptırım uygulamayı kararlaştırmış ve Maduro'nın ABD'deki varlıklarını dondurmuştu.

Yeni uygulama Ekim'de başlıyor

Donald Trump'un nüfus çoğunluğu Müslüman olan altı ülkeye uyguladığı 90 günlük ABD giriş yasağının süresi Pazar günü dolmuştu. Bu uygulamanın yerini genel giriş yasağını içermeyen, ancak ABD'ye gitmek isteyenlerin sıkı denetimden geçirilmesini öngören uygulama aldı. Süreye bağlanmayan yeni uygulama 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Seyahat kısıtlaması uygulanan ülkelere Venezuela, Çad ve Kuzey Kore de dâhil edildi. Uygulama İran, Yemen, Libya, Somali, ve Suriye vatandaşları için başlatılmış olup Sudan daha sonra listeden çıkarılmıştı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun sol milliyetçi yönetimiyle merkez sağ muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi aylar önce patlak vermiş ve Nisan ayından bu yana sokak çatışmalarında en az 130 kişi ölmüştü. İnsan hakları aktivistlerinin verilerine göre en az 5 bin Venezuelalı da olaylar sırasında tutuklanmıştı. Maduro yönetimi ve muhalefet dost ülkeler aracılığıyla diyalog başlatmayı kabul etmişti.

DW, AFP/AG, BK

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