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Dünya

VENEZÜELA'DAKİ TOPRAK KAYMALARINDA 21 ÖLÜ CARACAS (A.A)

01 Aralık 2010 10:55

-VENEZÜELA'DAKİ TOPRAK KAYMALARINDA 21 ÖLÜ CARACAS (A.A) - 01.12.2010 - Venezüela'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 21 kişi öldü. Yetkililer, ülkede meydana gelen toprak kaymalarında, evlerin, arabaların ve yolların toprak altında kaldığını, ölen 21 kişiden bazılarının taşan bir nehre kapılarak boğulduklarını bildirdi.  Hükümet, üç eyaletle başkent Caracas'ta olağanüstü hal ilan ederken, okulların tatil edildiği, geçici barınakların kurulduğu belirtildi. Yağışların, ülkedeki en büyük iki petrol rafinerisinin kapanmasına neden olduğu, 5 bin 600 kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi. Venezüela'da 1999 yılında meydana gelen büyük toprak kaymasında en az 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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