Venezuela'daki seçimlerde zafer Maduro'nun

Venezuela’da 2019 devlet başkanlığı seçimleri öncesi yapılan eyalet seçimlerini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun partisi PSUV (Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi) kazandı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kurucusu olduğu PSUV'un vali adaylarının 22 eyaletin 17'sinde seçimlerin galibi olduğunu duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sonuçları "Chavez'imin zaferi" sözleriyle nitelendirdi.

"Venezuela'da demokrasi var"

Maduro, “10 milyon seçmen dünyaya Venezuela’da demokrasi var, barış istiyoruz, özgürlük istiyoruz, vatanımızı istiyoruz, dedi” ifadelerini kullandı.

Maduro, muhalefete de sonuçları kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Muhalefet sonuçlara itiraz etti

Dün yapılan seçimlerde 5 eyaleti muhalefet adaylar kazanırken 1 eyalette ise sonuçlar henüz netleşmedi. Muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD), seçimlere hile karıştığını ileri sürerek sonuçları tanımayacağını açıkladı.

125 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkeme'nin, 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Ülkede aylarca süren hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.