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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'daki protestolarda şiddet artıyor

Venezuela'da yaklaşık iki haftadır süren hükümet karşıtı gösterilerde iki kişinin vurulduğu bildirildi.

13 Nisan 2017 13:33

Venezuela'da muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Yaklaşık iki haftadır süren sokak gösterilerinde iki kişinin vurulduğu bildirildi.

El Universal gazetesinin internet portalında yer verilen habere göre, çarşamba gecesi devam eden protestolarda 36 yaşında bir erkek ve 14 yaşında bir gencin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Böylece yaklaşık iki haftadır süren protestolar boyunca hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiği belirtildi.

Lara Eyaleti Valisi Henri Falcon ise çarşamba günü çıkan iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmadan, paramiliter grupların sorumlu olduklarını açıkladı. Falcon, bu kişilerin protestocuların arasına karışarak kargaşaya yol açtıklarını ve sivillere ateş açtıklarını öne sürdü. Protesto gösterilerinde 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Yaklaşık iki haftadır devam eden protesto gösterilerinde geçen pazartesi günü de Valencia kentinde bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Protesto gösterilerinin ilk kurbanı ise geçen hafta Caracas kentinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden bir genç olmuştu.

Ülkedeki protesto gösterileri, Yüksek Mahkeme'nin meclisin yetkilerini elinden alma kararı patlak vermişti. Ardından mahkeme kararını geri çekse de protestocular mahkeme üyelerinin görevden alınmasını talep ediyor. Yaklaşık iki haftadır, mecliste çoğunluğu oluşturan muhalefetin taraftarları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini protesto ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VenezuelaDevlet Başkanı Nicolas MaduroUniversalEyaleti Valisi Henri FalconValenciaCaracasYüksek MahkemeDeutsche Welle Türkçe DW/epd/GA/HS

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