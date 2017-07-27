Venezuela'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

Venezuela'da aylardır süren kitlesel protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Venezuela'da yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis'in üyelerinin belirlenmesi için Pazar günü yapılacak seçimleri protesto etmek için dün başlayan iki günlük genel grevin ilk gününde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Venezuelalı yetkililere göre biri 16 yaşında iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerde son dört ayda ölenlerin sayısının en az 102'ye yükseldiği bildirilirken, protestoların pek çok şehirde devam ettiği ve polisin göstericilere çok sert müdehale ettiği bildiriliyor.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gelen onbinlerce kişi aylardır meydanlarda. Protestocular, ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştirerek cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor. Devlet Başkanı Maduro ise göstericilerin huzursuzluk ortamı yarattığını ileri sürerek, polise ve çevreye saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor.

Muhalefet anayasayı değiştirme planlarını Maduro'nun gücünü arttırma girişimi olarak görüyor ve pazar günü yağılacak seçimlerin iptalini istiyor. Pazar günü seçimlerin yapılması halinde ülkedeki gerilimin daha da artması olası görülüyor.

Venezuela'da neler oldu?

Venezuela Yüksek Mahkemesi bu yılın Nisan ayında muhalefetin kontrolündeki parlamentonun yetkilerini almış, protestolar üzerine üç gün sonra kararını değiştirmişti. Ancak mahkemenin kararı Maduro karşıtı gösterilerin yayılmasını önleyememişti.

Maduro yıllardır ülkeyi parlamentonun onayına sunmadan özel kararname ve OHAL koşulları altında yönetiyor. Ülkede 2015 yılından beri yerel ve bölgesel seçimler de yapılmıyor.

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AFP/Dpa, SSB/BÖ