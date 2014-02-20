Venezuela'daki gösterilerde güzellik kraliçesi de öldü

Venezuela'daki hükümet karşıtı gösterilerde eski bir güzellik kraliçesi de hayatını kaybetti. Valencia kentindeki protesto gösterileri sırasında başından mermiyle vurularak yaşamını yitiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Genesis Carmona, geçen yıl Carabbo eyaletinde Turizm Güzeli seçilmişti.

Öldürülen güzellik kraliçesi Genesis Carmona

Carmano'nun bir akrabası, Reuters'a yaptığı açıklamada, turizm bölümünde okuyan genç kadının mezun olmasına bir sömestr kaldığını söyledi.

Hapisteki muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in, sosyalist hükümetin ayrılması için sokaklara dökülen göstericilere mücadelelerini sürdürmeleri yönünde çağrı yaptığı Venezuela'daki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı, Carmona'nın ölümüyle birlikte beşe yükseldi.