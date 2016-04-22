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Dünya

Venezuela'da 40 gün boyunca her gün 4'er saat elektirik kesintisi olacak

Venezuela Başkanı: Saçlarınızı makineyle kurutmayın, ütü yapmayın

22 Nisan 2016 14:29

Venezuela'da yaşanan enerji krizi nedeniyle Enerji Bakanı Luis Motta, tüm ülkede her gün 4 saatlik elektirik kesintisi olacağını duyurdu. 

 

NTV'de yer alan habere göre, elektrik kesintisinin 40 gün sürmesinin tahmin edildiğini belirtti. Elektrik kesintisinin, ülkede giderek kötüleşen enerji krizi nedeniyle, geçen haftalarda alınan enerji tasarrufu önlemlerinden biri olduğu belirtildi. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, enerji tasarrufu amacıyla işçilerin iki ay boyunca cuma günlerini de tatil ilan etmişti. 

Bu şekilde Venezuelalıların hafta sonlarının daha uzun olacağını belirten Maduro, bu eylemin amacının ülkenin karşı karşıya olduğu enerji kriziyle mücadele etmek olduğunu söylemişti. Maduro aynı zamanda kadınlara saçlarını makineyle kurutmamaları, halka kıyafetlerini ütülemeyi bırakmaları çağrısında bulunmuştu.

Hükümet, ülkede yaşanan enerji krizinin, El Nino kasırgasının yol açtığı kuraklıktan kaynaklandığını ve muhalifler tarafından düzenlenen sabotaj eylemleri olduğunu savunuyor.

Uzmanlar ise krizin altyapıya yapılan yatırım eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

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