Venezuela’da translara yönelik sağlık merkezi

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’nun Venezuela’daki derneği, sağlık merkezi projesi kapsamında translara ücretsiz hizmet sunacak. Merkezde ilk aşamada genel sağlık, endokrinoloji, psikoloji, sosyal destek, aile desteği, yasal destek ve kan testi gibi hizmetler sunulacak.



Beden geçiş ameliyatlarının merkez üzerinden sağlanması içinse devlet hastaneleriyle görüşmeler sürüyor.



Yöneticiliğini trans bir kadının yapacağı merkezde trans bir erkek de psikolog olarak çalışacak. Proje kapsamında 60’a yakın sağlık çalışanına cinsiyet kimliği konusunda eğitim verildi.



Merkeze başvuran translara ilk olarak kendilerine hangi isimle hitap edilmek istedikleri sorulacak, kimlik kartlarındaki isim ise yalnızca resmî evrakları doldurmak amacıyla kullanılacak.