Venezuela'da sosyalistler 17 yıl sonra iktidarı kaybetti

Venezuela’da muhalafet, Ulusal Parlamento’da çoğunluğu ele geçirdi. Ülkede dün yapılan seçimlerle, Meclis’te Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun liderliğindeki Sosyalistler’in 17 yıldır süren hâkimiyeti sona erdi.

Ulusal Seçim Komisyonu, sandıkların kapanmasından beş saat sonra muhalefetin 99 sandalye, Sosyalistler’in de 46 sandalye kazandığını açıkladı. 22 sandalyenin sahibi henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Maduro yenilgiyi kabul etti, partisinin bu “kötü” sonuçları değerlendireceğini söyledi.

Merkez ve sağ partilerden oluşan muhalefet ittifakı, 112 sandalyeye ulaşacağına inanıyor.

Önde gelen muhalefet yetkililerine göre bu rakam, yeni yönetimin siyasi mahkumların salıverilmesi ve şimdiki hükümet tarafından yapılan üst düzey atamaların iptaline yönelik yasalar geçirebilmesine izin verecek.

Eski cumhurbaşkanlığı adaylarından, Demokratik Birlik Yuvarlak Masası üyesi Henrique Capriles, Twitter mesajında “Sonuç beklediğimiz gibi. Biz kazandık. Bu artık geri döndürülemez” dedi.

'Otoriter yönetim' iddiaları

Ancak Venezuela’da başkanlık sistemi var ve gözlemcilere göre, birçok belediyeyi kontrolünde tutması nedeniyle Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ülkede hâlâ etkili bir güç olmaya devam edecek.

Seçimler, 2013’te ölen eski lider Hugo Chavez tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Maduro ve partisinin politikaları için referandum olarak görülüyordu.

Muhalefet iktidar partisini ekonomiyi yanlış yönetmek ve ülkenin petrol zenginliğini heba etmekle suçluyor.

Maduro ise partisinin sıradan Venezuela’nın çıkarlarını savunduğunu ve Chavez’in başlattığı “Bolivar Devrimi”ni tamamlamak istediğini söylüyor.

Ülkede süt, pirinç, kahve, şeker, yemeklik yağ ve mısır unu sıkıntısının yaşanması seçim kampanyasında en çok tartışılan konu oldu.

Maduro, bunun muhalefetin başlattığı “ekonomik savaş”tan kaynaklandığını öne sürüyor.

Muhalefet, Maduro’nun giderek otoriter bir yönetim kurmaya başladığını savunuyor.

Bu yılın başlarında muhalefet lideri Leopoldo Lopez halkı şiddete kışkırtma suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhalefet bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyor.

Venezuela’da başklanlık seçimlerinin 2018’de yapılması bekleniyor.