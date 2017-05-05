Venezuela’da sokaklar savaş alanı

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela‘da tansiyon yüksek. Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerde bu kez öğrenciler sokaktaydı.

Başkent Caracas’ta öğrencilerin eylemine polis sert müdahalede bulundu. Biber gazı ile gşstericileri dağıtmak isteyen polise eylemciler, molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Caracas'taki eylemlerde bir günde 130’dan fazla kişi yaralandı.

Caracas yakınlarındaki El Tigre kentindeki öğrenci eylemindeyse kan döküldü. Motorlu bir saldırgan, Juan Lopez adlı öğrenci liderini vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Venezuela’da 33 yaşındaki Lopez’in ölümüyle gösterilerde ölenlerin sayısı 37’ye çıktı.

Venezuela’da sadece öğrenciler sokakta değil. Yaklaşık bir aydır Maduro yönetiminin sona ermesi talebiyle gösteri düzenleniyor.Gösteriler sonucu gözaltına alınanların sayısı bini aştı.

Halkın yüzde 70'i Maduro'yu istemiyor

Muhalefet, ekonomik krizle boğuşan ve ciddi gıda sıkıntısının yaşandığı ülkenin erken seçime gitmesini talep ediyor.

Venezula’nın efsanevi lideri Hugo Chavez’in ölümü ile siyasi mirasını devralan Maduro ise kendisine yönelik darbe girişimi olarak nitelediği gösterileri anayasa değişikliğine giderek dindirmeye çalışıyor.

1992 yılında bu yana üç kez darbe girişiminin gerçekleştiği Venezuela'da anketler, halkın yüzde 70'ten fazlasının Maduro'ya destek vermediğini gösteriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/AP/ÖA/HS