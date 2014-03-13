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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da şiddet tırmanıyor

Venezuela’da yaşanan şiddet olaylarında aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkeleri alarmda.

13 Mart 2014 14:35


Venezuela'da solcu hükümete karşı devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Ülkenin batısındaki Valencia kentinde biri çocuk, biri de askeri polis teşkilatı Ulusal Muhafızlar'a (Guardia Nacional) bağlı güvenlik görevlisi olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son ölümlerle birlikte Venezuela'da protesto gösterilerinin başladığı 12 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Karşılıklı suçlamalar

Şiddet olaylarından muhalifleri sorumlu tutan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzursuzluk yaşanan bölgelerde sert güvenlik önlemleri alınmasını planladığı belirtiliyor.

Ancak polisin göstericilere karşı sert müdahalesi eleştirilerin odağında.

Merkez Üniversitesi Rektörü Cecilia Garcia Arocha, “Bir toplanmaya biber gazı ve silahlarla müdahale edilmesi hangi gerekliliğe dayanıyor? Bu saldırılar kabul edilemez” diye konuştu.

Güney Amerika alarmda

Güney Amerika Devletleri Birliği (UNASUR) de Venezuela'daki durumun kritikleşmesi üzerine harekete geçti.

Birlik, başkent Caracas'ta siyasi diyaloğun yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VenezuelaAmerikaValenciaUlusal MuhafızlarNacional)Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroRektörü Cecilia Garcia ArochaGüneyAmerika Devletleri BirliğiCaracasDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BS

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