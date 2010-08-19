-VENEZUELA'DA ŞİDDET İÇERİKLİ FOTOĞRAF YASAĞI CARACAS (A.A) - 19.08.2010 - Venezuela'nın başkenti Caracas'daki mahkeme, çocukların zarar görmemesi için gazetelerin şiddet içeren fotoğraf basmalarını yasaklayan bir karar aldı. Mahkemenin kararı, başkentteki bir morgda yığılı cesetlerin fotoğrafının önceki gün hükümete muhalif iki gazetede basılmasının ardından aldı. Kararda, "yazılı basının, cürüm sonucu olsun olmasın, çocukların manevi ve psikolojik durumlarını tehdit edecek şiddet ve kan içeren fotoğrafları basmaktan kaçınmaları gerektiğine" hükmedildi. Hükümetin, 26 Eylüldeki seçimler öncesinde Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Sosyalist Partisi aleyhindeki kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiği bu fotoğraflar, geçen cuma El Nacional gazetesinin ön sayfasında "ülkede artan güvensizlik" başlığı altında yer almıştı. Aynı fotoğraflar pazartesi günü de diğer muhalefet gazetesi Tal Cual'da yayımlanmıştı. Caracas'taki kent morguna, şiddet ve trafik kazalarında ölen pekçok cesedinin ulaştığı belirtiliyor. El Nacional gazetesi, mahkeme kararının ardından dün birinci sayfasında hiçbir fotoğraf kullanmadı ve "sansürlü" yazısıyla yayımlandı. Öte yandan, Uluslararası basın izleme grubu Sınır Tanımayan Gazeteciler, morg fotoğrafını "şoke edici" olarak niteledi ve gençleri hedef alan bir gazetede bu fotoğrafın kullanımının, gazetenin sorumluluk anlayışına ilişkin sorulara yol açtığını kaydetti. Sivil grupların verilerine göre, Venezuela'da geçen yıl 16 binden fazla cinayet işlendi. Venezuela'da hükümet, yıllardır cinayet sayısına ilişkin resmi rakamları açıklamıyor.