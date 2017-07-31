Venezuela'da seçimler bitti; eylemlerde can kayıpları var

Venezuela'da yaşanan politik krizden çıkışın en önemli adımı olarak görülen Ulusal Kurucu Meclis seçimi tamamlandı. Muhalefet seçimleri boykot ederken ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edilirken muhalefet cankaybının en az 12 olduğunu öne sürdü.

Hayatını kaybedenler arasında muhalif bir gençlik lideri, hükümet yanlısı bir aday ve bir de asker yer alıyor.

Pazar günü Nisan ayında bu yana süregelen protesto gösterilerinde en kanlı günlerden biri olurken, son dört ay içerisinde toplamda yaklaşık 120 kişi hayatını kaybetti.

Seçim dolayısıyla başkent Caracas'ta yolların büyük bir bölümü trafiğe kapatılırken, oy kullanmayanların ise dışarı çıkmamayı tercih ettiği bildiriliyor.

Hükümet, oy kullanma süresini bir saat uzattı. Seçim Kurulu, katılım oranını yüzde 41,5 olarak açıkladı.

Maduro: Artık topyekun savaşın içindeyiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin çözümünün yeni anayasa olduğunu savunuyor ve bu nedenle yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis'in üyelerinin belirlenmesi için Pazar günü seçim düzenleme kararı almıştı.

Maduro, sabah saatlerinde oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, "Savaşta yeni bir dönem başlıyor. Bu Kurucu Meclis'le artık topyekun savaşın içindeyiz" dedi.

Muhalefet ise Maduro'nun gücünü artırmak için yeni anayasayı kullandığını öne sürüyor. Bu nedenle muhalif gruplar, seçimleri boykot etme kararı aldı.

Böylece seçimlerin ardından oluşacak Kurucu Meclis'te de Maduro yanlılarının çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Anayasada ne gibi düzenlemelerin yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Uluslararası alanda ise ABD, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.Muhalefet ise kamu görevlilerinin zorla sandık başına götürüldüğünü ve buna rağmen katılım oranının açıklananın çok altında olduğunu öne sürüyor.

Başkent Caracas'ın birçok bölgesinde seçimler genel olarak barış içinde yapıldı. Ancak geleneksel olarak muhalefetin elindeki bazı bölgelerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında ara ara çatışmalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında, kalas, hurda ve dikenli tellerle barikatlar oluşturulmuş durumda. Başkan Maduro'nun zafer ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak gerek muhalefetin boykotu gerekse de güvenlik güçlerinin her an müdahaleye hazır bir şekilde sokaklarda dolaşması nedeniyle bu da rakipsiz bir seçim olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Maduro'nun bundan sonra önündeki en büyük zorluk, bu kadar çatışmalı bir siyasi ortamda ülkeyi yönetmek olacak.