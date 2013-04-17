Venezuela'da seçim sonrası gerginlik: 7 ölü, 61 yaralı



Venezuela'da eski devlet başkanı Hugo Chavez'in desteklediği Nicolas Maduro'nun yüzde 51 oyla devlet başkanı seçilmesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor. Sonuçlara itiraz eden muhalefet ile hükümetin birbirlerini suçladığı şiddet olaylarında 7 kişi hayatını kaybetti, 61 da yaralı var.

Venezuela'da geçen pazar yapılan ve Geçici Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ardından çıkan olaylarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Savcı Luisa Ortega, muhalif lider Henrique Capriles'in seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve oylar yeniden sayılmadığı sürece Maduro'nun zaferini kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından düzenlenen gösterilerde 7 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını söyledi.

Seçim Konseyi'nin Maduro'yu seçimin galibi ilan etmesinin ardından sokaklara dökülen binlerce öğrenci ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Maduro yanlıları ile Capriles destekçileri arasında da arbede yaşandığı belirtildi.

Başkent Caracas'ta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevre kentlerden başkente güvenlik gücü takviyesi yapılıyor.

Gösterilere yasak

Maduro, yarın başkent Caracas'ta yapılması planlanan protesto gösterilerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Devlet başkanlığı seçimini kaybeden Henrique Capriles'i "darbe düzenlemeye çalışmakla" suçlayan Maduro, gösteriler sırasında yaşamını yitirenlerin "faşist kalabalık" tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Muhalefet de hükümeti suçladı

Henrique Capriles, ise yaptığı açıklamada hükümetin oyların yeniden sayılmasını engellemek için "şiddete başvurma emri" verdiğini iddia etti.

Capriles, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro ve hükümetinin şiddetten sorumlu olduğunu belirtti.

Eski Devlet başkanı Hugo Chavez'in ölmeden önce yetkilerinin bir kısmını devrettiği ve kendisine bir şey olursa yerine geçmesini vasiyet ettiği Maduro, pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 50,7'sini alarak devlet başkanı seçilmişti.

Seçimi, 234 bin 935 oy farkla kaybeden Capriles ise sonuçlarına itiraz etmiş ve oylar yeniden sayılana dek Maduro'nun devlet başkanlığının meşru olmayacağını söylemişti.