Venezuela’da sağ muhalefetin düzenlediği oylamayı hükümet yasa dışı ilan etti

Venezuela’da sağ muhalefet yarın Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı bir oylama düzenliyor. Temel olarak Kurucu Meclis’in ve sağ muhalefetin çağrısıyla düzenlenen protestolarda protestocuların sık sık karşı karşıya kaldığı ordu güçlerinin meşruiyetini konu edinecek oylamayı hükümet yasa dışı ilan etti.

2 bin 900 sandık kurulacak

18 yaşından herkesin oy kullanabileceğini söyleyen MUD, ülke genelinde 500 kentte 2 bin 900, diğer ülkelerde ise 69 sandık kuracak. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00-16.00 arasında yapılacak. Oy kullanmak için ikametgah kaydı aranmayacak, istenilen yerde ve sandıkta oy kullanılabilecek. Sadece oy kullanma işleminin ardından bireye oy kullandığını gösteren bir belge verilecek. MUD, bazı üniversitelerin rektörleri tarafından denetlenecek seçimlerin şeffaf olacağını iddia ediyor.

MUD, Maduro’nun anayasayı uygulamadığını ve "diktatör" olduğunu öne sürerek oylama kararını Anayasanın 333 ve 350. maddelerine dayandırıyor. 333. madde anayasanın uygulanmadığı durumlarda yeniden uygulanması için yurttaşlara işbirliği yapma görevi veriyor. 350. madde ise "Cumhuriyete bağlı, barış, bağımsızlık ve özgürlük için mücadele eden Venezuela” halkının demokratik değerleri ihlal eden hiç bir rejimi tanımayacağını söylüyor.

BM’den çağrı

MUD her ne kadar bir kişinin birden çok oy kullanmasını önleyici mekanizmalarının olduğunu söylese de ikametgahından bağımsız olarak her bireyin istediği sandıkta oy kullanacak olması, bireylerin birden fazla oy kullanabilme olasılığını gündeme getiriyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Venezüela Hükümetini, sağ muhalefet tarafından pazar günü yapılacak olan plebisite katılım için izin vermeye çağırdı.

Maduro: “Bu oylama yasa dışı"

Başkan Maduro ise bu oylamayı yasadışı ilan etmişti. Maduro, Venezuela’da sadece Ulusal Seçim Konseyi’nin seçim düzenleme yetkisinin olduğunu hatırlatarak "Hiç kimse paralel, illegal, anayasa dışı ve uydurma bir devlet varmış gibi davranamaz. Organizasyonu yapan, yöneten, mekanizmaları kuran ve ülkedeki hangi seçim olursa olsun onu sonuçlandıran tek güç Ulusal Seçim Konseyidir” demişti.

Sayıştay başkanı Manuel Galindo ise plebisiti düzenleyenler hakkında idari ve cezai yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.

Hükümet, plebisitin ülkedeki şiddet ortamını arttıracağı görüşünde. Hükümetin şiddet ortamını azlatmak için çözümü ise Kurucu Meclis. 30 Temmuz’da milletvekili seçimleri yapılacak olan Kurucu Meclis kararı, 1 Mayıs’ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Kurucu Meclis, çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis’i devre dışı bırakmayı planlıyor.

Nisan ayından beri süren şiddet eylemlerinde 94 kişi hayatını kaybetti.