Venezuela’da sağ muhalefetin 48 saatlik grevi başladı

Venezuela’da sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından, Kurucu Meclis'e karşı ilan edilen 48 saatlik grev başladı.

30 Temmuz’da seçimleri yapılacak Kurucu Meclis’e karşı harekete geçen MUD’un ülke genelindeki 48 saatlik “hayatı durdurma” eylemi başladı. Sağ muhalefet liderleri, iş yeri sahiplerine 48 saat boyunca iş yerlerini kapatmaları ve çalışanlara da caddeleri ve trafiği kesmek dışında evde kalmaları çağrısı yaptı.

Yerel basına göre, sabahın erken saatleriyle birlikte başkent Caracas’ta trafik yoğunluğu normalden daha az. Sokaklardaki insan sayısının da normal bir güne oranla az olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyada iki farklı etiket açıldı

Sosyal medya üzerinden Maduro yanlıları #VenezuelaÇalışıyor (#VenezuelaTrabaja) etiketi üzerinden kalabalık sokakların ve akan trafiğin görüntülerini paylaşarak, grevin etkisinin düşük olduğunu söylüyor. Maduro karşıtı hesaplar ise boş sokakların görüntülerini paylaşarak grevin etkili olduğunu iddia ediyor.

Geçen haftaki 24 saatlik greve katılanlara Maduro tepki göstererek “Ekonomik alanda savaş, sabotaj ve iş durdurma zamanı değildir” demişti.

Çalışma Bakanı Nestor Ovalles, greve katılan işletmeler hakkında işlem yapılacağını duyurmuştu.

Sağ muhalefet geçen hafta da 24 saatlik bir grev düzenlemişti. Ülkede sağ muhalefetin çağrısıyla Nisan başından beri süren sokak gösterilerinde 103 kişi yaşamını yitirmişti. (DHA)