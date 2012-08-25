Venezuela'daki rafineri faciasında ölü sayısı 39'a çıktı

Venezuela'nın Falcon eyaletindeki petrol rafinerisinde dün erken saatlerde meydana gelen patlamada, ölü sayısının 39'a çıktığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, Paraguana yarımadasında yeralan, ülkenin en büyük rafinerisi olan Amuay'daki patlamada ölenlerden 18'nin Ulusal Muhafız birliğine mensup askerler olduğunu, hayatını kaybeden 6 kişinin kimliğininse henüz belirlenemediğini belirtti.

Jaua'dan önce açıklamada bulunan Venezualalı yetkililer ölenler arasında 10 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğunu kaydetti.

Venezuela Sağlık Bakanı Eugenia Sader, yaralıların kaldırıldığı hastaneden yaptığı açıklamada patlama sonucu 9'u ağır 86 kişinin yaralandığını söyledi.

Sader, hastaneye kaldırılanlar arasında hafif yaralanan 77 kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini belirtti.

Venezuelalı yetkililerden daha önce yapılan açıklamalarda patlama sonucu en az 24 kişinin öldüğü, aralarında 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğu 53 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Patlamanın ardından gece yaklaşık 30 metre yüksekliğe erişen alevlerin etkisinin olayın üzerinden 20 saat geçmesine rağmen sürdüğü, bıraktığı sıcaklığın bölgeden yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşayanlar tarafından halen hissedildiği bildirildi.

Venezuela'da 3 günlük yas ilan edildi

Devlet Başkanı Hugo Chavez, Venezuela'nın petrol endüstrisinde meydana gelen en ölümcül felaketlerden biri olan patlamanın ardından yaptığı açıklamada, ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Chavez, telefon aracılığıyla devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin belirlenmesi için yetkililere talimat verdiğini kaydetti.

Venezula Petrol Bakanı Rafael Ramirez de, patlamaya neden olan gaz sızıntısının nedenini belirlemek üzere bir soruşturma heyeti oluşturduğunu, ayrıca soruşturmayı ve bölgedeki askerleri yönetmek üzere bir savcının atandığını söyledi.

Ramirez dün yaptığı açıklamada, petrol rafinerisindeki patlamanın, rafineri üzerinde bir duman bulutu oluşmasına yol açan gaz kaçağının tutuşması sonucu meydana geldiğini söylemişti.

Gaz kaçağına neyin neden olduğu konusu belirsizliğini korumasına karşın, bazı petrol işçileri ve Chavez hükümetine eleştiri yönelten kişiler son zamanlarda, petrol rafinerisindeki daha küçük çaplı olay ve sızıntıların, rafineriyi yöneten devlet şirketinde bazı sorunlar bulunduğuna işaret ettiğini belirtmişti.