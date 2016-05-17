Venezuela'da ordunun yetkileri genişletildi



Venezuela resmi gazetesinde yayımlanan kararname, ülkede ocak ayında gıda arzının teminat alınması için ilan edilen ekonomik acil durumun uzatılmasının yanı sıra 2 ay süreyle olağansütü hal ilan edilmesi ve orduya da özel yetkiler tanınmasını öngörüyor. Kararnamede, ordunun 'gıda ürünlerinin dağıtımının güvence altına alınabilmesi amacıyla' devreye girebileceği belirtiliyor.

Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son olarak bir askeri tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, alınacak özel önlemlerle ülkeye dışarıdan müdahalenin engelleneceğini söylemişti.

Maduro'nun açıklaması, parlamentonun yetkilerinin kısıtlanacağı şeklinde yorumlandı. Muhalefet bir 'darbe' ile karşı karşıya olunduğunu öne sürerken, salı günü yapılacak özel oturumda konunun ele alınmasını istedi. Mecliste aralık ayından bu yana çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet referandumla Maduro yönetimini düşürmeye çalışıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden tepki

Maduro'nun uygulamaları insan hakları örgütlerinin de tepkisini çekiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) Venezuela'ya karşı harekete geçmesini istedi. Örgüt, OAS'e gönderdiği mektupta Venezuela'daki yargıya yönelik siyasi müdahalelerden ve insan hakları ihlâllerinden şikayetçi oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, ülkede yargı 10 yıldan daha uzun bir süredir sosyalist hükümetin etkisi altında.

Zengin petrol rezervlerine karşın Venezuela arz krizini aşmayı başaramıyor. 2015 yılında Venezuela ekonomisi yüzde 7 oranında küçülürken enflasyon ise üç haneli oranlara ulaştı. Kuraklık nedeniyle enerji arzının da tehlike altında olduğu ülkenin geniş kesimlerinde her gün saatlerce süren elektrik kesintileri yaşanıyor.