Venezuela'da Maduro ikinci kez kazandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Venezuela\'da sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, dün yapılan seçimleri kazanarak altı yıllık ikinci dönem için Başkan seçildi.

Venezuela\'nın Maduro yanlıları tarafından yönetilen seçim kurulu, Maduro\'nun 5.8 milyon oy, en yakın rakibi olan ve muhalefetin seçimi boykot kararından ayrılarak aday olan eski vali Henri Falcon\'un ise 1.8 milyon oy aldığını açıkladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Maduro, Başkent Caracas’ta yer alan başkanlık sarayında yaptığı konuşmada, “Beni hafife aldılar” dedi.

Seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre ise 2013’e göre ülke genelinde seçime katılım yüzde 80’den yüzde 46.1’e geriledi. Muhalefet ise bu seçim rakamlarının abartılmış olduğunu ve seçime katılımın “en fazla” yüzde 30 olduğunu söyledi.

Falcon, “Bu süreç bariz bir biçimde dürüstlük içermiyor ve bu sebeple biz bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz” dedi.