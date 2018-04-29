Venezuela'da Kurucu Meclis üyeleri Ulusal Meclis'i 'bastı'

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalif gösterilerin sürdüğü Venezuela'da, tartışmalı Kurucu Meclis'in üyelerinin, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis salonuna zorla girdiği belirtildi.

Kurucu Meclis üyelerinin yanında silahlı askerler olduğu iddia edildi.

Temmuz ayı sonundaki tartışmalı seçimle göreve gelen Kurucu Meclis, Ulusal Meclis'le aynı binayı kullanıyor.

Ulusal Meclis salonunu basan üyeler arasında 545 üyeli Kurucu Meclis'in başkanı, eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in de olduğu belirtildi.

Muhalifler bu yeni yasama organına, hükümetin gücünü artırma girişimi olarak görerek karşı çıkıyor.

Cumartesi günü de hükümet yanlısı bazı göstericiler meclis binasına girmiş, olayda bazı muhalif milletvekilleri yaralanmıştı.

Öte yandan kendilerini hükümet karşıtı bilgisayar korsanları olarak tanımlayan bir grup, hükümete ait internet sitelerine siber saldırılar düzenlemeye başladı.

Temmuz ayının sonunda büyük protestolara rağmen yeni anayasayı yapacak olan Kurucu Meclis'i seçmek için düzenlenen seçimlerde Devlet Başkanı Maduro galip gelmişti.

Yeni Kurucu Meclisi protesto eden Maduro karşıtları, Devlet Başkanı'nın otoriter bir rejim yaratıp gücü tekelinde toplamaya çalıştığını iddia ediyor.

Maduro ise yeni Kurucu Meclis'in ülkeye istikrar ve refah getireceğini savunuyor.

Ülkede Nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.