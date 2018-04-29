T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Venezuela'da Kurucu Meclis üyeleri Ulusal Meclis'i 'bastı'

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalif gösterilerin sürdüğü Venezuela'da, tartışmalı Kurucu Meclis'in üyelerinin, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis salonuna askerler eşliğinde zorla girdiği iddia edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalif gösterilerin sürdüğü Venezuela'da, tartışmalı Kurucu Meclis'in üyelerinin, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis salonuna zorla girdiği belirtildi.

Kurucu Meclis üyelerinin yanında silahlı askerler olduğu iddia edildi.

Ulusal Meclis'in web sitesinde

Temmuz ayı sonundaki tartışmalı seçimle göreve gelen Kurucu Meclis, Ulusal Meclis'le aynı binayı kullanıyor.

Ulusal Meclis salonunu basan üyeler arasında 545 üyeli Kurucu Meclis'in başkanı, eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'in de olduğu belirtildi.

Muhalifler bu yeni yasama organına, hükümetin gücünü artırma girişimi olarak görerek karşı çıkıyor.

Kurucu Meclis tarafından görevden alın

Cumartesi günü de hükümet yanlısı bazı göstericiler meclis binasına girmiş, olayda bazı muhalif milletvekilleri yaralanmıştı.

Öte yandan kendilerini hükümet karşıtı bilgisayar korsanları olarak tanımlayan bir grup, hükümete ait internet sitelerine siber saldırılar düzenlemeye başladı.

Temmuz ayının sonunda büyük protestolara rağmen yeni anayasayı yapacak olan Kurucu Meclis'i seçmek için düzenlenen seçimlerde Devlet Başkanı Maduro galip gelmişti.

Yeni Kurucu Meclisi protesto eden Maduro karşıtları, Devlet Başkanı'nın otoriter bir rejim yaratıp gücü tekelinde toplamaya çalıştığını iddia ediyor.

Maduro ise yeni Kurucu Meclis'in ülkeye istikrar ve refah getireceğini savunuyor.

Ülkede Nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuelaKurucu MeclisUlusal MeclisMeclisKurucu Meclis Ulusal MeclisDışişleri Bakanı Delcy RodriguezDevlet Başkanı MaduroKurucu MeclisiMaduroDevlet BaşkanıNisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24