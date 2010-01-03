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Dünya

Venezuela'da kanlı yeni yıl kutlaması: 157 ölü

Venezuella'da yeni yıl kutlamalarında 157 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu saldırı ya da kör kurşun kurbanı olduğu açıklandı.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Venezuella'da yeni yıl kutlamalarında 157 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu saldırı ya da kör kurşun kurbanı olduğu açıklandı.

Basında yer alan haberlerde, başkent Karakas'ta Perşembe ve Cuma günü yeni yıl kutlamalarında 157 kişinin öldüğü, bu kişilerin çoğunun sokakta uğradığı saldırı ya da kör kurşunların kurbanı olduğu belirtildi.

Her hafta sonu 50 kadar kişinin öldüğü başkent Karakas, Meksika'daki Ciudad Juarez kentinin ardından şiddet olaylarının en fazla görüldüğü Latin Amerika kenti olarak değerlendiriliyor.

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