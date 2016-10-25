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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela’da iktidar kavgası tırmanıyor

Maduro’nun görevden alınması için referandum düzenlenmesini isteyen muhalefet, hükümetin referandumu bloke ederek anayasayı çiğnediği suçlamasını yöneltiyor

25 Ekim 2016 00:02

Parlamentodaki muhalif çoğunluğun imzaladığı bir bildirgede, seçim komisyonunun planlanan referandumu durdurma kararının „ülkenin anayasal düzeninin çökmesi“ ve „Maduro rejiminin darbe yaptığı“ anlamına geldiği belirtildi. Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles "Venezuela'nın bir darbe yaşadığı" açıklamasında bulundu ve çarşamba gününden itibaren ülke çapında protesto gösterileri düzenleneceğini ilan etti.

Bildirgede imzası bulunan muhalif vekiller Venezuela halkını anayasayı „aktif savunmaya“ çağırdı ve uluslararası topluluğu Maduro hükümetine daha fazla baskı yapması yönünde harekete geçirmek istediğini açıkladı. Ancak söz konusu bildirgenin sembolik nitelikte olduğu, refandumun bloke edilmesini düzeltme yaptırımı bulunmadığı belirtiliyor.

'Ulusumuzu ortadan kaldırmak için krizi kullanıyorlar'

Maduro yanlısı vekiller de Venezuela Parlamentosu’nda yapılan bugünkü hararetli oturumda aynı şekilde muhalefete darbe girişiminde bulunduğu suçlamasını yönelttiler. Earle Herrera adlı vekil „muhalefet ulusumuzu ortadan kaldırmak için ülkenin içinde bulunduğu krizi kullanmayı deniyor“ ifadesini kullandı.

Muhalefet ülkenin adalet ve diğer resmî makamlarının Maduro yanlısı olduklarını, devlet başkanına görevden el çektirme davasında süreci savsaklamak ya da engellemek istedikleri suçlamasında bulunuyor. Seçim komisyonu geçen hafta perşembe günü aldığı kararla karmaşık referandum sürecini süresiz olarak rafa kaldırdığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) ağır eleştiri

Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) referandum sürecinin bloke edilmesini sert bir dille eleştirdi. Örgütün Genel Sekreteri Luis Almagro, "Sadece diktatörler vatandaşlarının haklarını gasp ederler, parlamentoyu tanımazlar ve ülkede siyasi tutuklu bulundururlar" diye konuştu ve "Venezuela'nın demokrasi ile bağlarını koparttığına bugün daha fazla inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ağır kriz yaşıyor

Petrol üreticisi Venezuela dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ağır bir ekonomik krize sürüklenmişti. Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında çıkan güçlükler nedeniyle Latin Amerika ülkesi Venezuela’da son dönemlerde huzursuzluklar ve yağma olayları yaşanmış, protesto gösterilerinde çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Muhalefet ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan Maduro hükümetini sorumlu tutuyor ve Maduro'nun görevden alınmasını dayatmak istiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dw/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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