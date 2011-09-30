T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezüela'da iki yolcu treni çarpıştı CHARALLAVE (A.A)

30 Eylül 2011 06:08

-Venezüela'da iki yolcu treni çarpıştı CHARALLAVE (A.A) - 30.09.2011 - Venezüela'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Francisco Garces, başkent Caracas'ın dışında, Caracas ile Los Valles del Tuy arasındaki bir tünelde meydana gelen kazada, bir kişinin öldüğünü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını söyledi. Garces, öndeki yolcu treninin ani fren yapması sonucu arkadan gelenin öndekine çarptığını, bunun üzerine öndeki trenin raydan çıktığını kaydetti.  Yetkililer, karşı yönden gelen ve içinde 1000 civarında yolcu bulunan bir diğer trenin, kazaya karışanlara çarpmadan durabilmesinin bir felaketi önlediğini belirtirken, kazada ölen kişinin mühendis olduğu bildirildi.  Trenlerden birinde 40 kadar yolcu bulunduğu, diğerinde ise hiç yolcu olmadığı belirtildi.      Bölgeden, 2 bini diğer trenlerde yolculuk eden olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği, çoğu çocuk ve yaşlı 100 kadar kişinin tahliyesinin helikopterle yapıldığı ifade edildi. Kazanın meydana geldiği 41 kilometrelik tren yolu hattında, her gün 60 bin yolcunun taşındığı belirtildi. Devlet Başkanı Hugo Chavez, kazadan ötürü üzüntüsünü dile getirdi ve halktan spekülasyonlardan uzak durarak, soruşturmanın sonuçlarını beklemelerini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24