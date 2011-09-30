-Venezüela'da iki yolcu treni çarpıştı CHARALLAVE (A.A) - 30.09.2011 - Venezüela'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Francisco Garces, başkent Caracas'ın dışında, Caracas ile Los Valles del Tuy arasındaki bir tünelde meydana gelen kazada, bir kişinin öldüğünü, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını söyledi. Garces, öndeki yolcu treninin ani fren yapması sonucu arkadan gelenin öndekine çarptığını, bunun üzerine öndeki trenin raydan çıktığını kaydetti. Yetkililer, karşı yönden gelen ve içinde 1000 civarında yolcu bulunan bir diğer trenin, kazaya karışanlara çarpmadan durabilmesinin bir felaketi önlediğini belirtirken, kazada ölen kişinin mühendis olduğu bildirildi. Trenlerden birinde 40 kadar yolcu bulunduğu, diğerinde ise hiç yolcu olmadığı belirtildi. Bölgeden, 2 bini diğer trenlerde yolculuk eden olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği, çoğu çocuk ve yaşlı 100 kadar kişinin tahliyesinin helikopterle yapıldığı ifade edildi. Kazanın meydana geldiği 41 kilometrelik tren yolu hattında, her gün 60 bin yolcunun taşındığı belirtildi. Devlet Başkanı Hugo Chavez, kazadan ötürü üzüntüsünü dile getirdi ve halktan spekülasyonlardan uzak durarak, soruşturmanın sonuçlarını beklemelerini istedi.