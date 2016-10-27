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BBC Türkçe

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilerde bir polis öldü, en az 20 kişi yaralandı. Geçtiğimiz Salı mecliste yapılan oylamada anayasal düzeni ihlal ettiği gerekçesiyle Maduro'ya dava açılmasına karar verilmişti. Muhalefet protestoların

27 Ekim 2016 21:15

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro yönetimini protesto etmek için yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde bir polis öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Yerel bir kaynak en az 20 kişi yaralandığını ve ülke genelinde 80 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

Hükümet Miranda eyaletinde düzenlenen gösterilerde bir polisin öldüğü ve iki kişinin yaraladığını açıklarken, olaylardan muhalefeti sorumlu tuttu.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Maduro'nun azli için referandum talep etmiş ve bir milyon 800 bin civarında imza toplanmıştı.

Seçim kurulu ise bu imzaların 400 binini geçerli kabul etmiş, geçen hafta da imza kampanyasını hile yapıldığı gerekçesiyle durdurmuştu.

Referandumun hükümet tarafından engellenmesi üzerine kitlesel yürüyüşler başlamıştı.

Muhalefetin ağırlıkta olduğu meclis, Salı günü yaptığı oylamada anayasasal düzeni ihlali ettiği gerekçesiyle Maduro'ya dava açılmasına karar vermişti.

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Muhalefet liderleri Cuma günü kitlesel bir grev çağrısı yaptı.

Grevin ardından da hükümetin referandum sürecini engellemeye devam etmesi durumunda, cumhurbaşkanlığı sarayına yürüneceği belirtildi.

2002'de eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'e karşı düzenlenen darbe girişiminden bu yana cumhurbaşkanlığı sarayına yürünmesine izin verilmiyor.

Eski bir otobüs şöforu ve sendika lideri olan Maduro, muhalefet tarafından ülke ekonomisinin bozulmasından sorumlu tututluyor.

Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela'da, yaygın gıda sıkıntısı yaşanıyor ve ülke yüksek enflasyon ile karşı karşıya.

Maduro ise muhalefeti, başta ABD olmak üzere yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla ve "Venezuela'nın petrol zenginliğini ele geçirmek için" kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Venezuela anayasasına göre, cumhurbaşkanı görev süresinin yarısını tamamladıktan sonra, şartlar karşılandığı takdirde görevden alınması için referanduma gidilebiliyor.

Muhalefet şu ana dek sürecin ilk adımını tamamladı.

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