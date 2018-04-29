Venezuela'da hükümet karşıtı eylemlerde bir gösterici yandı

Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilerin 50'nci gününde şiddet olayları arttı.

Cumartesi günkü eylemlerde bir göstericinin vücudu yandı, bir üniversite öğrencisi öldü.

Başkent Caracas'taki gösterilerde üzerine benzin dökülen 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera'nın vücudunun yüzde 80'inin yandığı bildirildi.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanlığı, Figuera'nın bıçaklandığını da duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pazar günkü açıklamasında Figuera'nın 'hükümet destekçisi' olduğu için göstericilerin hedefinde olduğunu ifade etti ve saldırıdan hükümet karşıtlarını sorumlu tuttu.

Maduro, "Biz burada daha önce hiç, Orta Doğu'da IŞİD teröristlerinin yaptığı gibi, birinin yakıldığını görmedik. Bir kişi yakıldı, dövüldü ve bıçaklandı… Neredeyse linç ediyorlardı, çünkü 'Chavista' (eski devlet başkanı Hugo Chavez destekçisi) diye bağırdı" dedi.

Bazı görgü tanıkları ise yakılan kişinin 'hırsızlıkla suçlandığı için saldırıya uğradığını' iddia etti.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre Plaza Altamira'da hükümet karşıtı gösterici için toplanan yaklaşık 100 kişi, Figuera'yı çevreleyip üzerine benzin döktü ve ateşe verdi.

Reuters, meydanda toplananlardan bazılarının Figuera'nın 'ölmesi gerektiği' sloganlarını attığını, bazılarının da Figuera'ya yardım ettiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Maduro, "Chavez destekçisi gibi göründüğü için birini yakmak, nefret suçu, insanlığa karşı işlenmiş suçtur" dedi ve protestocuların 'ABD'nin desteğiyle darbe yapmaya çalıştığını' söyledi.

Venezuela Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas da Twitter hesabından olayın videosunu paylaşıp "Bir insan, Caracas'taki 'barışçıl bir gösteride' muhalifler tarafından yakılıyor" yazdı.

Cumartesi günü üniversite öğrencisi Edy Alejandro Teran Aguilar da vücuduna mermi isabet etmesi sonucu öldü. Yedi haftadır devam eden olaylarda can kaybı 48'e çıktı.

Başsavcılığın açıklamasında, silahlı kişilerin Valera şehrinde göstericilere ateş açtığını duyurdu. Olayda iki kişi de yaralandı.

Hükümet destekçileri ile muhalifler, şiddet olaylarının tırmanmasından birbirlerini sorumlu tutuyor.

Göstericiler, Devlet Başkanı Maduro'nun istifa etmesini ve ülkenin yeniden seçime gitmesini istiyor.

Özel şirketlerin yaptığı kamuoyu araştırmalarına göre ülkede her 10 kişiden 7'si Maduro'ya muhalif.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'da gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarda sıkıntı yaşanıyor.

Enflasyonun bu yıl yüzde 700'e çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkede suç oranı da arttı.

Muhalifler erken seçime gidilmesi ve cezaevindeki tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.