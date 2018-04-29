Venezuela'da gayriresmi referandum: En az bir kişi vurularak öldürüldü

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, muhalefetin öncülüğünde ülke çapında gerçekleştirilen sembolik halk oylaması için kuyrukta sırasını bekleyenlere ateş açılması sonucu, en az bir kişi hayatını kaybetti.

Caracas'ın yoksul bölgelerinden Catia'da motorsikletli şüphelilerin etrafa ateş açtığı ve bir kadının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıda üç kişi de yaralandı.

Pazar günü Venezuela'da hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına tepki gösteren muhaliflerin öncülüğünde gayriresmi bir halk oylaması düzenlendi.

Ülkenin Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu referandumun meşru olmadığını söyledi.

Maduro'nun destekçileri oylamayı boykot ederken, Venezuela Ulusal Seçim Kurulu da referanduma resmi onay vermedi.

Yani oylama sonuçları bağlayıcı olmayacak.

Venezuela'da Nisan ayından düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ve güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 100'den fazla kişi öldü.

Saldırıların son halkası, Hugo Chavez'in ölümü sonrası Maduro'nun başına geldiği sosyalist hükümete yoğun destek verilen ve çoğunlukla yoksul kesimin yaşadığı Catia'da gerçekleşti.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, etrafa ateş açılırken insanların etrafa kaçıştığı, bazılarının bölgedeki bir kiliseye sığındığı dikkat çekti.

Referandumu düzenleyen muhalefetin sözcüsü Carlos Ocariz, silahlı saldırıdan dolayı büyük acı duyduklarını söyledi.

Ancak saldırının "2030 farklı oy verme merkezinden sadece birinde" yaşandığını da vurguladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro , Ulusal Meclis'ten yeni kurucu meclise geçilmesi için 30 Temmuz'da resmi referandum düzenlenmesi kararı almıştı.

Maduro, yeni kurucu meclisin ülkeye barış getireceğini söylüyor.

Venezuela lideri, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu belirtip halka 30 Temmuz'daki oylamaya katılmaları çağrısında bulundu.

Yeni kurucu meclisin oluşturacağı anayasanın 'darbecileri defedeceğini' ifade eden Maduro, Venezuela'ya da barış getireceğini kaydetti.

Maduro'nun kurmayı planladığı yeni meclisin 'diktatörlük getireceğini' savunan muhalefet, sembolik bir halk oylaması yapılacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde başlayan sembolik oylamalar için, tiyatro, spor salonları ve Venezuela ile 100'den fazla ülkedeki diğer merkezlere sandıklar kuruldu.

Sokaklarda kuyruklar oluşurken, birçok yerde kutlama havası hakimdi.

Maduro ise, oylamanın "anlamsız" olduğunu ifade etti.

Maduro ayrıca, "Kendi mekanizmalarıyla, seçim kurallarını hiçe sayarak, onay verilmesini beklemeden muhalefet partileriyle, iç müzakereler yürütmek için toplandılar. Sanki özerklermiş ve kendi kendilerine karar alabilirlermiş gibi..." dedi.

Ülkede yaşanan derin ekonomik kriz, petrol fiyatlarının düşmesiyle daha da kötüleşti.

Petrol, ihracat gelirinin yüzde 95'ini oluşturuyor. Bu düşüş, hükümetin sosyal politikalarını uygulamasını güçleştiriyor ve ülke kesintilere gidiyor.

Temel ihtiyaç, ilaç ve gıda kıtlığı sürüyor.

Muhalifler ekonomik krizin sorumlusu olarak hükümetin politikalarını gösteriyor.