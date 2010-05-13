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Dünya

Venezüela'da doğal gaz arama platformu battı

Venezuela'ya ait bir doğal gaz arama platformunun battığı duyuruldu.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Venezuela'ya ait bir doğal gaz arama platformunun battığı duyuruldu.


Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, yayımladığı mesajda, Karayip Denizi'nde, Venezuela'nın kuzeydoğu kıyıları açıklarındaki platformun bu sabah battığını, 95 işçinin iki donanma gemisi tarafından platformdan güvenli biçimde tahliye edildiğini belirtti.


Petrol Bakanı Rafael Ramirez de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kazanın çevre için risk oluşturmadığını ifade etti.


Yarısı suyun altındaki Aban Pearl doğal gaz platformu, Mariscal Sucre açıklarındaki doğal projesi kapsamında geçen yıl kurulmuştu. Chavez'in de ziyaret ettiği platformda 16 doğal gaz kuyusu açılıyordu.


Mariscal Sucre projesi, özel sektörün katılımı olmadan devlet şirketi PDVSA tarafından yürütülüyordu.  (habertürk)

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