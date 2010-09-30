-VENEZUELA'DA CEZAEVİNDE İSYAN KARAKAS (A.A) - 30.09.2010 - Venezuela'nın kuzeyindeki Tocoron'da bir cezaevinde 4 gün süren isyanın sonunda 16 mahkumun öldüğü, aralarında görevlerinin de bulunduğu 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Adli yetkililer devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada, pazartesi ve perşembe günleri arasında toplam 16 kişinin öldüğünü, içlerinde cezaevi çalışanlarının da bulunduğu 35 kişinin yaralandığını belirttiler. İsyanın nedenini açıklamayan yetkililer, cezaevinin şu anda tamamen güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğunu kaydettiler.