Venezuela'da cezaevinde isyan: 54 ölü

Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kanser hastalığı nedeniyle sık sık dünya gündemine gelen Venezuela bu kez cezaevi isyanıyla manşetlere çıktı. Cezaevindeki mahkum isyanında 54 kişi hayatını kaybetti.



Venezuela'nın Barquisimeto kentindeki bir cezaevinde, askerlerin arama yapmasına karşı çıkan mahkumlarca başlatılan isyanda 54 kişi öldürüldü.

Resmi yetkililer, ölü sayısı hakkında açıklamada bulunmazken, Barquisimeto Merkez Hastanesi Müdürü Ruy Medina, olayda 54 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin de yaralandığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, meydana gelen şiddet olaylarını trajik olarak niteledi. Maduro, yetkililerin olay hakkında soruşturma başlattığını belirtti.

Cezaevi Hizmetleri Bakanı İris Varela televizyondan yayınlanan açıklamasında, isyanın hapishanede arama yapılmasına karşı çıkan mahkumların Ulusal Muhafız gücü askerlerine saldırması sonucu çıktığını söyledi.

Cezaevine asker gönderilerek arama yapılması kararının, geçen iki gün içinde mahkumlar arasında çatışmalar yaşandığı yönünde bilgiler gelmesi üzerine alındığını belirten Varela, hapishanede denetim sağlanana kadar ölü sayısı hakkında açıklamada bulunulmayacağını belirtti.

Venezuela'daki muhalefet lideri Henrique Capriles, cezaevindeki katliamdan dolayı hükümeti beceriksiz ve sorumsuz davranmakla suçladı.