T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela'da cezaevinde isyan: 54 ölü

Venezuela'nın Barquisimeto kentindeki bir cezaevinde, askerlerin arama yapmasına karşı çıkan mahkumlarca başlatılan isyanda 54 kişi öldürüldü

26 Ocak 2013 15:41

Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kanser hastalığı nedeniyle sık sık dünya gündemine gelen Venezuela bu kez cezaevi isyanıyla manşetlere çıktı. Cezaevindeki mahkum isyanında 54 kişi hayatını kaybetti.
 
Venezuela'nın Barquisimeto kentindeki bir cezaevinde, askerlerin arama yapmasına karşı çıkan mahkumlarca başlatılan isyanda 54 kişi öldürüldü.

Resmi yetkililer, ölü sayısı hakkında açıklamada bulunmazken, Barquisimeto Merkez Hastanesi Müdürü Ruy Medina, olayda 54 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin de yaralandığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, meydana gelen şiddet olaylarını trajik olarak niteledi. Maduro, yetkililerin olay hakkında soruşturma başlattığını belirtti.

Cezaevi Hizmetleri Bakanı İris Varela televizyondan yayınlanan açıklamasında, isyanın hapishanede arama yapılmasına karşı çıkan mahkumların Ulusal Muhafız gücü askerlerine saldırması sonucu çıktığını söyledi.

Cezaevine asker gönderilerek arama yapılması kararının, geçen iki gün içinde mahkumlar arasında çatışmalar yaşandığı yönünde bilgiler gelmesi üzerine alındığını belirten Varela, hapishanede denetim sağlanana kadar ölü sayısı hakkında açıklamada bulunulmayacağını belirtti.

Venezuela'daki muhalefet lideri Henrique Capriles, cezaevindeki katliamdan dolayı hükümeti beceriksiz ve sorumsuz davranmakla suçladı.

ETİKETLER

Venezuelahapishaneisyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24