T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela'da cezaevinde çatışma: 16 ölü

Venezuela'da bir cezaevinde iki grup arasında çıkan çatışmada en az 16 kişinin öldü

18 Eylül 2013 12:03

Venezuela'nın batısındaki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 16 kişinin öldüğü bildirildi.
 
Maracaibo kentindeki Sabaneta Cezaevi Müdürü İris Varela, çatışmanın hapishanenin bazı kısımlarını kontrolleri altına almaya çalışan rakip iki grup arasında çıktığını açıkladı.
 
Venezuela Cezaevi Gözlem Örgütü ise mahkumların bazılarının kafasının kesildiğini, bazılarının ise paramparça edildiğini belirtti.
 
Ülkenin ikinci en büyük cezaevi olan Sabaneta'da yaklaşık 4 bin mahkum kalıyor.
 
Venezuela'da genellikle aşırı derecede kalabalık olan cezaevlerinde, mahkumlar tarafından kurulan çeteler bulunuyor. Gardiyanlar, çetelere silah ve uyuşturucu satmakla suçlanıyor.
 
Sadece geçen yıl cezaevlerinde çıkan olaylarda 591 mahkum yaşamını yitirmiş bin 132'si ise yaralanmıştı.

ETİKETLER

venezuelacezaeviçatışmamahkumölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24