Venezuela'da cezaevinde çatışma: 16 ölü

Venezuela'nın batısındaki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Maracaibo kentindeki Sabaneta Cezaevi Müdürü İris Varela, çatışmanın hapishanenin bazı kısımlarını kontrolleri altına almaya çalışan rakip iki grup arasında çıktığını açıkladı.

Venezuela Cezaevi Gözlem Örgütü ise mahkumların bazılarının kafasının kesildiğini, bazılarının ise paramparça edildiğini belirtti.

Ülkenin ikinci en büyük cezaevi olan Sabaneta'da yaklaşık 4 bin mahkum kalıyor.

Venezuela'da genellikle aşırı derecede kalabalık olan cezaevlerinde, mahkumlar tarafından kurulan çeteler bulunuyor. Gardiyanlar, çetelere silah ve uyuşturucu satmakla suçlanıyor.

Sadece geçen yıl cezaevlerinde çıkan olaylarda 591 mahkum yaşamını yitirmiş bin 132'si ise yaralanmıştı.