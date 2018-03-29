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Dünya

Venezuela'da cezaevinde ayaklanma çıktı; 68 kişi hayatını kaybetti

Ateşe verilen karakolda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı

29 Mart 2018 10:22

Venezuela'nın Carabobo eyaletinde yaşanan bir cezaevi isyanı sırasında çıkan yangında en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Valencia kentinde yaşanan olayda çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü belirtiliyor.

Venezuela polisi, yangının cezaevinden toplu kaçış girişimi sırasında "bilinçli" bir şekilde çıkarıldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yangın haberi sonrası cezaevi kapısına gelen mahkum yakınlarına ise polisin müdahale ettiği ve biber gazı kullanıldığı bildirildi.

Yangının hücrelerdeki şiltelerin ateşe verilmesiyle çıkarıldığı belirtiliyor.

'Ziyaretçilerden de ölenler var'

Olayda bir polis memuru da silahla yaralandı. Cezaevi yangınında hayatını kaybedenler arasında, ziyaretçi mahkum yakınları olduğu da düşünülüyor.

Venezuela cezaevleri, insan hakları örgütlerinin tarafında uzun süredir mercek altında. Ülkedeki ekonomik kiz ve artan suç nedeniyle hapishanelerin aşırı dolulukta olduğu belirtiliyor.

Bazı cezaevlerinde kapasitenin 5 katı kadar tutuklu ve mahkum kaldığı bildiriliyor.

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