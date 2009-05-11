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Dünya

Venezuela'da büyük uyuşturucu baskını

Venezuela'da güvenlik güçlerinin Miranda eyaletinde bir çiftliğe yaptıkları baskında yaklaşık 2 ton kokainin ele geçirildi.

11 Mayıs 2009 03:00

Venezuela'da 2 ton kokain ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Venezuela Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Direktörü Nestor Reverol, güvenlik güçlerinin Miranda eyaletinde bir çiftliğe yaptıkları baskında yaklaşık 2 ton kokainin ele geçirildiğini, olayla ilgili birisi Kolombiya vatandaşı üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reverol, tacirlerin, kokaini kıyıdaki bir gemiye yüklemeyi ve oradan ABD ve Avrupa'ya ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Reverol, Venezuela'da bu yıl içinde 18 ton kokainin ele geçirildiğini ve 2 bin kişinin yakalandığını kaydetti.

Öte yandan, bir başka operasyonda 830 kilogram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucunun, ülkenin batısındaki Trujillo eyaletinde yol kenarındaki bir kontrol noktasında ele geçirildiği bildirildi.

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