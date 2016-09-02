Venezuela'da Başbakanı protesto eden yüzbinlerce kişi sokağa çıktı

Başkent Caracas'ta bir tarafta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifası için yüzbinlerce kişi yürürken, diğer tarafta Maduro'nun destekçileri gösteri yapıyor.

Maduro karşıtları Devlet Başkanı'nı ülkenin kötü giden ekonomisinden sorumlu tutuyor ve seçim kurulunu Maduro'nun görev süresini kısaltmak için yapılacak olan referandumu geciktirmekle suçluyor.

Muhalefet, hükümet karşıtı gösteriye 1 milyondan fazla katılım olmasını bekliyordu.

Muhalif liderler bu sayıyı aştıklarını iddia ederken, hükümet katılımcı sayısının 1 milyona ulaşmadığını belirtti.

Muhalif liderlerden Jesus Torrealba "Dünyaya Venezuela'nın önemini ve halkın değişim istediğini gösterdik" dedi.

Beyaz giyinmiş olan göstericiler "Maduro'yu indireceğiz" sloganları attı.

Yürüyüşten önce bazı muhalif siyasetçiler gözaltına alındı.

Ülkede muhalifler iki yıldır Maduro'nun istifası talebiyle gösteri yapıyor.

Hükümet ise muhalefeti siyasi darbe yapmaya çalışmakla suçluyor.

Muhalefetle aynı saatlerde Caracas'ın merkezinde miting düzenleyen Devlet Başkanı Maduro ise meydandakilere, "Muhalefet halkı korkutmak istedi, ama insanlar buraya gelmeyi tercih etti" diye seslendi.

Venezuela'da 17 yıldır sosyalistler iktidarda.