Venezuela'da askeri ayaklanma bastırıldı

Venezuela'nın Valencia kentinde bir grup asker Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklandı. Hükümet tarafından "terörist saldırı" olarak nitelenen olaylar kontrol altına alındı.

Ayaklanma Venezuela'nın kuzey batısında Valencia kentindeki bir askeri üste meydana geldi. Kendilerine "41'nci Tugay" diyen bir grup asker, Devlet Başkan Nicolas Maduro'ya karşı ayaklanma girişiminde bulundu.

Askerler internet üzerinden yayınladıkları videoda "bu bir darbe değil bu anayasal düzeni sağlamak için yapılan sivil bir hareket" ifadelerini kullandı.



Hükümet sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayı terörist bir saldırı olarak niteledi ve olaya karışan askerlerin tutuklandığını bildirdi.



Görgü tanıkları gece boyu bölgeden silah sesleri duyulduğunu söyledi. Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 115 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi de yaralanmıştı. 500'den fazla protestocu ise tutuklandı.