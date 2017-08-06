T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela'da askeri ayaklanma bastırıldı

Olaylara karışan askerler tutuklandı

06 Ağustos 2017 20:49

Venezuela'nın Valencia kentinde bir grup asker Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklandı. Hükümet tarafından "terörist saldırı" olarak nitelenen olaylar kontrol altına alındı.

Ayaklanma Venezuela'nın kuzey batısında Valencia kentindeki bir askeri üste meydana geldi. Kendilerine "41'nci Tugay" diyen bir grup asker, Devlet Başkan Nicolas Maduro'ya karşı ayaklanma girişiminde bulundu. 

Askerler internet üzerinden yayınladıkları videoda "bu bir darbe değil bu anayasal düzeni sağlamak için yapılan sivil bir hareket" ifadelerini kullandı. 

Hükümet sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayı terörist bir saldırı olarak niteledi ve olaya karışan askerlerin tutuklandığını bildirdi. 

Görgü tanıkları gece boyu bölgeden silah sesleri duyulduğunu söyledi. Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda en az 115 kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi de yaralanmıştı. 500'den fazla protestocu ise tutuklandı.

ETİKETLER

Venezuelaaskerdarbe girişimibastırıldıkrizGüney Amerikayaşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24