Venezuela'da asgari ücret bir yılda beşinci kez artırıldı

Venezuela Hükümeti, asgari ücret ve emekli maaşlarını yüzde 50 oranında artırdı. Enflasyonun yüzde 500'ler seviyesine çıktığı ülkede asgari ücret, son bir yıl içinde beşinci kez artırılıyor.

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun kararıyla, aylık asgari ücret, 40 bin bolivara (resmi kurla yaklaşık 60 dolar, karaborsada ise 12 dolar) çıktı.

Maduro, kararı açıklarken "Ekonomik savaş ve mafya saldırıları karşısında istihdamı ve korumalıyız" dedi.

Nicolas Maduro'nun muhalifleri artışın ekonomik krizi daha da derinleştireceğini savunuyor.

Muhalifler, Maduro'nun ekonomiyi yönetemediğini, 17 yıldır uygulanan sosyalist politikaların başarısız olduğunu öne sürüyor. Muhalifler, 2013'te kanserden ölen Hugo Chavez'in yerine gelen Maduro'nun istifasını istiyor.

Maduro ise, siyasi rakipleri ve iş adamlarının kendisine karşı savaş başlattığını söylüyor. Venezuela Cumhurbaşkanı, bu kesimlerin siyasi amaçları için ekonomiyi sabote ettiğini, ABD'nin rejim değişikliği için ülkeyi karıştırmaya çalıştığını savunuyor.

Venezuela dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi.

Ülkede aylardır, ilaçtan gıdaya birçok temel tüketim malzemesinin tedarikinde ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Venezuala dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke. Uluslararası Para Fonu IMF, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1600'e çıkabileceğini söylüyor.