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Dünya

Venezuela'da ABD tehdidine karşı 'antiemperyalist' kanun

Venezuela Parlamentosu, Devlet Başkanı Maduro'ya 'ABD tehdidine karşı korunmak için' 9 ay süreyle yasama yetkisi veren kanun tasarısını onayladı

16 Mart 2015 08:44

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, "ABD tehdidine karşı korunmak için" 9 ay süreyle yasama yetkisi veren tasarı onaylandı.

Başkan Maduro'nun, muhtemel ABD yaptırımlarıyla mücadele çerçevesinde yetkilerinin genişletilmesini istemesi üzerine onaylanan ve "antiemperyalist" olarak adlandırılan kanun, resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Ülkedeki muhalefetin şiddetli eleştirilerine rağmen parlamentodan geçirilen kanun, "ABD tehdidine karşı korunmak için" başlatılan ve yaklaşık 100 bin askerin katılımıyla 10 gün süren askeri tatbikattan bir gün sonra onaylandı.

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