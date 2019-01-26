Venezuela'ya askeri müdahale olacak mı; Pentagon'dan açıklama

ABD yönetimi ile Venezuela arasında "meşru hükümet" gerilimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Beyaz Saray'dan bölgeye herhangi bir askeri sevkiyat talimatı almadığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon yetkilisi, "Bölgeye herhangi bir gemi veya uçak sevk etme talimatı almadık." ifadesini kullandı.

Yetkili, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'li diplomatlara verdiği 72 saatlik sürenin dolmasıyla ABD ordusunun ortaya çıkabilecek herhangi bir duruma müdahaleye hazır olup olmadığı sorusuna, "Orada Güney Saha Komutanlığı var. Biz orada her zaman ortaklarımıza ve müttefiklerimize destek verecek şekilde konumlanmış durumdayız. Dolayısıyla bir şeyler olursa personelimize destek vermeye hazırız." yanıtını verdi.

Pentagon yetkilisi, Güney Saha Komutanlığının, Venezuela'da olası bir duruma müdahale etmek üzere mevcut askeri konumunda herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığı sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Ne olmuştu?

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2018 yılında gerçekleşen ve muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde yeniden seçilmesi, Maduro yönetiminin meşruiyetinin tartışılmaya başlamasına neden oldu.

Hükümetin giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında yetersiz kalan politikaları ülkedeki muhalefeti de harekete geçirdi. Siyasi krizler nedeniyle iki parlamentonun bulunduğu ülkede, muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönemine başlayan Maduro’yu tanımayacağını duyurdu. Ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, 23 Ocak’ta bir açıklama yaparak Anayasa’nın 233. ve 333. maddeleri uyarınca kendini geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç dakika sonra bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını ilan etti.

ABD’nin ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Paraguay gibi çok sayıda ülke Guadio’yu tanıdığını bildirirken, Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Bolivya gibi ülkeler Maduro’ya destek verdi. Yabancı ülkelerin de Venezuela konusunda iki kampa bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırdı.

Giderek tırmanan siyasi krizde, nasıl bir tutum takınacağı tartışılan Venezuela Ordusu şimdiye kadar hükümetten yana bir tutum takındı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 8 ordu komutanıyla birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Guaidó'nun "darbe" yaptığını belirterek, Maduro'ya sadık kalacaklarını söyledi. Ancak ordunun komuta kademesinin Maduro'ya sadık isimlerden oluşmasına karşın özellikle alt rütbelerdeki subayların ekonomik sıkıntılardan dolayı mevcut gidişattan memnun olmadığı da ifade ediliyor.