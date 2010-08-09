Venezuela ve Kolombiya liderleri buluşuyor

T24 - Venezuela ve Kolombiya devlet başkanları, ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda atılan ilk adım kapsamında Kolombiya'nın başkentinde yarın bir araya geliyor.

Bu beklenmedik gelişmeyi iki ülkenin dışişleri bakanları duyurdu.

Yeni göreve gelen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, dün Venezuela lideriyle görüşmeye istekli olduğunun işaretlerini vermişti.

Hugo Chavez, Kolombiya'nın eski devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin iki hafta önce, kendisini Kolombiyalı isyancılara kucak açmakla suçlaması üzerine, diplomatik ilişkileri kesmişti.

Chavez ayrıca sınıra asker yığarak Uribe'yi saldırı planlamakla suçlamıştı.

Kolombiya büyükelçisi Luis Alfonso Hoyos, Amerikan Devletleri Örgütü'nün Washington'da yapılan bir toplantısında Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) Venezuela'da barındığını ispatlamak üzere video görüntüleri, haritalar ve fotoğraflar sunmuştu.

Kolombiya hükümeti daha önce, silahlı Marksist isyancı örgüt FARC'ın liderlerinden bazılarının komşu ülke Venezuela'da olduğuna dair net kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı.

Chavez'den ret

Bu arada Venezuela hükümetiyle Farc gerillaları arasında ilişki bulunduğu yolundaki iddialar, Başkan Chavez ve ABD arasında yeni bir anlaşmazlığa neden oldu.

Chavez, Başkan Obama'nın Caracas'taki ABD büyükelçiliğine atadığı diplomatı kabul etmediğini duyurdu.

Chavez, hükümetini Farc'la bağlantılı olmakla suçladığı için, Larry Palmer'ın bu göreve gelmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Palmer, Venezuela ordusunun genel tutumunu da sorgulamıştı.