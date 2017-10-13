Venezuela Teknik Direktörü: Paraguaylılar maçtan önce otele kadın gönderdi

Venezuela Teknik Direktörü Rafael Dudamel, deplasmanda Paraguay'ı 1-0 mağlup ettikleri maç öncesinde Paraguaylıların, kaldıkları otele futbolcuları 'ayartmak için' kadın gönderdiklerini iddia etti. Paraguay 3 puan aldığı takdirde yüksek ihtimalle Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacaktı.

Maç sonrası açıklamada bulunan Dudamel, tahriklere kapılmayan oyuncularına övgüler yağdırdı. Maçtan önceki gece kaldıkları otelin lobisinde çok fazla hayat kadını olduğunu belirten Dudamel, kadınların oyuncularını ayartmaya çalıştığını söyledi.

Lobide çok fazla hayat kadınının olduğunu belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Kadınlar orada, oyuncularımı tahrik etmek için dikilmişlerdi’’ dedi.

‘’Bunlar eski taktikler’’

Oyuncularının bu konuda bilinçli ve olgun davrandığını söyleyen Dudamel, "O kadınların oteli ziyaret etmeleri bizim için sürpriz değildi. Onları kimin yolladığını bilmiyoruz. Bunlar eski taktikler" diye konuştu.

Genç Venezuela son sırada yer aldı

Birçok oyuncusu 20’li yaşlarda olan Veneuzela, 18 maçta ancak 12 puan toplayabildi.