Venezuela petrol satışında dolardan vazgeçiyor

Venezuela Petrol Bakanlığı, petrol fiyatlarını dolar yerine yuan cinsinden açıkladı.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre, Venezuela Petrol Bakanlığı açıklamasında fiyatların yuan cinsinden gösterilmesine ilişkin olarak, “Bu format 7 Eylül’de Başkan Nicolas Maduro’nun yaptığı açıklamanın sonucudur, Venezuela ülkeyi doların tiranlığından kurtarmak için yeni stratejiler uygulamaya koyacaktır” diye konuştu.

ABD yaptırımları altındaki Venezuela, dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.