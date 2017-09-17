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Ekonomi

Venezuela petrol satışında dolardan vazgeçiyor

ABD yaptırımları altındaki Venezuela, dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu

17 Eylül 2017 13:30

Venezuela Petrol Bakanlığı, petrol fiyatlarını dolar yerine yuan cinsinden açıkladı.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre, Venezuela Petrol Bakanlığı açıklamasında fiyatların yuan cinsinden gösterilmesine ilişkin olarak, “Bu format 7 Eylül’de Başkan Nicolas Maduro’nun yaptığı açıklamanın sonucudur, Venezuela ülkeyi doların tiranlığından kurtarmak için yeni stratejiler uygulamaya koyacaktır” diye konuştu.

ABD yaptırımları altındaki Venezuela, dolar dışındaki para birimlerini kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

 

 

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