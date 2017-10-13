Venezuela, Paraguay'ın gece hayatı tuzağına düşmedi

İSTANBUL, (DHA) - Venezuela Teknik Direktörü Rafael Dudamel, Paraguay maçı sonrası yaptığı açıklamalarda maçtan önceki gece, tahriklere kapılmayan oyuncularına övgüler yağdırdı.

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında iddiası olmayan Venezuela ile 3 puan kazanması halinde Rusya bileti alma ihtimali yüksek olan Paraguay karşı karşıya geldi.

Paraguay\'da oynanan maçı konuk takım Venezuela 1-0 kazandı ve ev sahibi takımın Dünya Kupası hayallerini yıktı.

DUDAMEL: \"OYUNCULARIMI AYARTMAYA ÇALIŞTILAR\"

Venezuela Teknik Direktörü, Rafael Dudamel maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçtan önceki gece kaldıkları otelin lobisinde çok fazla hayat kadını olduğunu belirten Dudamel, kadınların oyuncularını ayartmaya çalıştığını iddia etti.

Lobide birçok kadın vardı diyen 44 yaşındaki teknik adam, \"Kadınlar orada, oyuncularımı tahrik etmek için dikilmişlerdi\" ifadelerini kullandı. Dudamel, o gece oteli çok fazla kadının ziyaret ettiğini belirtti.

\"BUNLAR ESKİ TAKTİKLER\"

Oyuncularının bu konuda bilinçli ve olgun davrandığını söyleyen Dudamel, \"O kadınların oteli ziyaret etmeleri bizim için sürpriz değildi. Onları kimin yolladığını bilmiyoruz. Bunlar eski taktikler\" diye konuştu.

VENEZUELA SON SIRADA YER ALDI

Güney Amerika Elemeleri\'ni son sırada tamamlayan Venezuela, 18 maçta 12 puan toplayabildi. Birçok oyuncusu 20\'li yaşların başında olan Venezuela, gelecek elemelerde daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.