Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları' arıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir askeri üsse saldırı düzenleyip kaçan 10 silahlı kişinin ülke genelinde arandığını duyurdu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Valencia kentinde kamuflaj giymiş 20 kişinin düzenlediği saldırıyı ordunun püskürtmeyi başardığı açıklanmıştı.

Maduro, 'terörist saldırı' olarak tanımladığı olayda 2 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Valencia'daki askeri üsse saldırının düzenlenmesinden önce sosyal medyada paylaşılan bir videoda, askeri kamuflajlarıyla kamera karşısında gözüken kişiler, 'Maduro'ya karşı ayaklanıyoruz' diyordu.

Videoda konuşan ve kendisini Juan Caguaripano olarak tanıtan kişi, '41. Tugay' olarak tanımladığı grubun amacının askeri darbe olmadığını, 'rejimi ve halkı Maduro'dan koruyacaklarını' söylüyordu.

Valencia üssüne düzenlenen saldırının püskürtülmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro orduyu tebrik ederken, "Bu terörist saldırı paralı askerler tarafından düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaçan silahlı saldırganların arandığını ifade eden Maduro, "Hepsini yakalayacağız" dedi.

Valencia kentinin merkezinde ve çevresinde askeri araçlar devriye gezmeye devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlar hava desteğiyle sürdürülüyor.

'Yakalananlar arasında bir firari üsteğmen var'

Askeri üsse saldırı sırasında yakalanan silahlı kişilerden birisinin, daha önce ordudan firar etmiş bir üsteğmen ile askeri üniformalar giyen siviller olduğu da belirtildi.

Maduro konuşmasında, saldırganların ABD ve Kolombiya'daki hükümet karşıtı gruplar tarafından desteklendiğini savundu.

Valencia kentindeki saldırı, geçen hafta düzenlenen ve büyük tartışmalarla gösterilere neden olan seçimler sonucunda göreve başlayan Kurucu Meclis'in ilk oturumundan bir gün sonra gerçekleşti.

Maduro karşıtları, Kurucu Meclis seçimlerinin adil olmadığını ve Maduro'nun gücü tekelinde toplamaya çalıştığını iddia ediyor. Maduro ise, Kurucu Meclis'in göreve başlamasıyla birlikte ülkenin yeniden istikrar kazanacağını savunuyor.