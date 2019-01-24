Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden açıklama: Türk halkından dayanışma bekliyoruz

ABD’nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu “geçici devlet başkanı” olarak tanımasının ardından siyasi kutuplaşmanın tırmandığı Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. "Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamak ve bununla uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada "Türk halkından dayanışma bekliyoruz." ifadesi kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"Faşist saldırıları kınıyoruz"

"ABD hükümeti tarafından Venezuela halkına karşı uygulanan daimi ve adil olmayan yaptırımların sonucunda, emperyalist çıkarlara hizmet eden güdümlü hükümetlerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamak ve bununla uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz."

“Venezuela devlet başkanlığı seçiminde kanuna uygun tek mekanizmanın, Anayasa'nın 5. maddesinde belirtildiği gibi oy mekanizması olduğuna” dikkat çekilen açıklamada, “Maduro'nun 20 Mayıs 2018'de geçerli oyların yüzde 65'ini alarak iktidara geldiği” belirtildi.

T24’ün notu: Muhalefetin boykotu nedeniyle halkın yüzde 54'ünün seçimlere katılmaması ve katılımın yüzde 46'da kalması, seçimlerin gayr-ı meşru olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Açıklamada, “seçimlerin meşruiyetinin tartışılmayacağı” öne sürülerek seçimin, “Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) belirlediği 18 aşamalı denetimden tamamen geçtiğini” savunuldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarının, ülkenin içişlerine müdahale etmeme ilkesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "(Pence) Uluslararası hukukun temelini ihlal etmekte ve Venezuela'nın egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına saygısızlık etmektedir" denildi. Açıklamada, ABD'nin Barack Obama döneminde, müttefikler tarafından yapılacak müdahaleyi haklı kılan uygulamaların ikame edildiği bir doktrin oluşturulduğu belirtildi.

"Amacı iç karışıklık çıkarmak"

ABD'nin, Kolombiya, Hollanda Antilleri, Guyana ve Brezilya'da doğrudan müdahalede bulunmadan önce Vekalet Savaşı (Proxys Savaşı) yürüttüğü savunulan açıklamada, "Yasal olmayan Ulusal Meclis'in kanunlara itaat etmeyerek, 'geçici başkan' atama girişimi değersiz ve yasal olmayan bir karardır. Anayasaya aykırıdır. Amacı ABD desteğiyle iç karışıklık çıkartacak ve Venezuela'da bir Proxys Savaşını (Vekalet Savaşı) haklı gösterecek zorla dayatılmış bir düzen elde etmektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “muhalif hiçbir siyasi partinin seçimlere katılmasına engel olunmadığı” iddia edilerek, "Ulusal Meclis itaatsizlik içinde olup yürütmeye ait yetkileri kendi üzerine toplama eğilimindedir ve aynı zamanda kendisine ait olmayan, başka bir otoriteye ait yetkiyi gasbetmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Ülkeyi, uluslararası çıkar çevrelerine teslim etme amacını güden iç ve dış tehditlere karşı mücadelenin süreceği vurgulanan açıklamada, "Nicolas Maduro'nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin anayasal başkanı olduğuna şüphe yoktur ve onun yasal başkanlığını savunma zorunluluğu dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır" görüşü belirtildi.