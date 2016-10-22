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BBC Türkçe

Venezuela muhalefeti: Hükümet darbe yaptı

Venezuela muhalefeti, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun azli için referandum düzenlenmesi girişimlerinin engellenmesi nedeniyle hükümeti darbe yapmakla suçladı.

22 Ekim 2016 15:07

Venezuela muhalefeti, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun azli için referandum düzenlenmesi girişimlerinin engellenmesi nedeniyle hükümeti darbe yapmakla suçladı.

Muhalafet lideri Henrique Capriles gelecek hafta ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Seçim komisyonu, referandum için gereken dilekçeyi, "hayali isimler" içerdiği gerekçesiyle işleme almadı.

Kamuoyu yoklamaları referandumda, Maduro'nun azledilebileceğine işaret ediyor.

Aralık'taki parlamento seçimlerini muhalefet kazanmıştı.

"Tüm Venezuela halkına karşı darbe yapıldığını" söyleyen Henrique Capriles Çarşamba günü düzenlemeyi planladıkları protesto gösterileri için "Anayasal düzenin tesisi için bir uçtan bir uca tüm Venezuela'yı seferber edeceğiz" dedi.

Bu arada, Capriles dahil sekiz muhalefet liderine ülke dışına çıkış yasağı konuldu.

Yasağın gerekçesi açıklanmadı. Ancak bunun referandum işlemlerine hile karıştırılması suçlamalarıyla bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Kongre muhalefetin denetiminde olmasına rağmen, Maduro seçim komisyonu ve mahkemeler gibi kilit konumdaki kurumlar üzerinde geniş yetkilere sahip.

Muhalefet ülkede aylardır devam eden gıda sıkıntısı ve hiperenflasyonla, şiddet ve yağmalama olaylarından Maduro hükümetini sorumlu tutuyor.

2013'te, kanserden ölen Hugo Chavez'i yerine gelen sosyalist lider Maduro ise ABD'yi rejim değişikliği yapmak için ülkeyi karıştırmakla suçluyor.

Venezuela, dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi.

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